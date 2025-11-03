Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lexus Home y Dron F. P.

Lexus presenta Discover y redefine el lujo: su nueva hoja de ruta más allá del automóvil

José Ramón Alonso Trigueros

Miércoles, 29 de octubre 2025

Comenta

Lexus ha presentado «Discover» en el Japan Mobility Show 2025, una nueva hoja de ruta que marca un punto de inflexión al expandir su enfoque ... más allá del automóvil, integrando la movilidad, el diseño y el estilo de vida en su propuesta de lujo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lexus presenta Discover y redefine el lujo: su nueva hoja de ruta más allá del automóvil

Lexus presenta Discover y redefine el lujo: su nueva hoja de ruta más allá del automóvil