Radar en una calle e Italia

Italia vs España: dos modelos distintos en la gestión de radares de velocidad

Patxi Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 06:54

Italia ha dado un paso significativo para regular la gestión de los radares de velocidad, aprobando un censo obligatorio que podría invalidar miles de multas. ... Esta medida contrasta con el modelo de transparencia que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya implementa en España, donde la información sobre la ubicación de los dispositivos es pública.

