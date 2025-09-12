Imprescindibles a chequear en el coche después del verano
N. S.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:00
Maleteros hasta arriba, atascos y 40 grados centígrados: el cóctel del verano pasa factura. Con ese escenario y un 4,6% más de averías ... durante los meses de calor es imprescindible realizar estos 10 chequeos tras el verano. Por ejemplo, el aceite del motor. Revísalo en frío y en llano, y si está cerca del mínimo, rellena con la especificación correcta y lleva 1 litro de reserva. El equipo de mecánicos de Carly, explica que, si baja más de lo normal, un escaneo puede destapar fallos de sensor, consumos anómalos o fugas registradas.
Refrigerante (anticongelante), siempre en frío. En una urgencia puedes añadir agua y luego corregir con la mezcla y el tipo aprobados por el fabricante. Y si la temperatura sube en ciudad o en puertos, consulta Costes de Reparación para estimar radiador, termostato o bomba de agua antes de ir al taller.
El líquido de frenos cámbialo cada 2 años: con el tiempo absorbe agua y pierde eficacia en frenadas fuertes. Un diagnóstico puede revelar avisos del sistema de frenos (ABS) o del sensor de desgaste que no ves a simple vista.
Presión de neumáticos: ajusta según la carga del viaje; ir 0,2–0,3 bar por debajo gasta más, desgasta antes y reduce agarre. Revisa también las válvulas. Si aparece un aviso del sensor de presión (TPMS), el escaneo te dirá si es presión, sensor o válvula.
Dibujo y antigüedad de los neumáticos. Para verano, al menos 3 mm de dibujo. Con 6–8 años, aunque «se vean bien», pierden seguridad. Si toca cambio, compara en Costes de Reparación el precio con recambio equivalente u oficial.
Repuesto o kit antipinchazos. Si llevas rueda de repuesto, revisa su presión. Si usas kit, comprueba la caducidad del sellante y que el compresor funcione.
Aire acondicionado. Cambia el filtro de habitáculo y desinfecta si hay malos olores. En invierno, pon el A/C de vez en cuando para cuidar el compresor. El equipo de mecánicos de Carly indica que si enfría poco, el diagnóstico muestra errores de ventilador, compresor o trampillas del climatizador.
Carga y aerodinámica. Quita baúl/baca si ya no la usas: aumenta el consumo. Dentro, peso abajo y centrado, todo bien sujeto.
Así como la protección del interior y la pintura. Usa parasoles y limpia el coche tras el viaje: cuidas tapicería, plásticos, electrónica y pintura.
Finalmente, luces y testigos. Revisa todas las luces. Si se enciende un testigo: amarillo = precaución (para y revisa pronto); rojo = parada inmediata y asistencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.