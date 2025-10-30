Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fiat 600 P.F.

El Fiat 600 cumple 70 años: el coche que dio acceso a la movilidad a un país

N. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:00

Desde hace siete décadas, el Fiat 600 se ha labrado un puesto destacado en la historia del automóvil, y en la vida de millones de ... conductores y familias para las que supuso su primer acceso a la movilidad. En total, se produjeron 4.939.642 de unidades de este modelo bajo la marca Fiat en Italia, en Chile y en Argentina, donde se estuvo fabricando hasta 1982. Además, la filosofía del 600, gracias a licencias y acuerdos industriales, marcó un antes y un después en países como España o la antigua Yugoslavia, donde se le conoció como Zastava 750.

