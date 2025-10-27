Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Dr. Christoph Roggendorf (izquierda) y el Dr. Matthias Maurer se reúnen en el módulo Columbus, en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia Max Brunnert

Del espacio a la carretera: la innovación de materiales de la ESA llega al automóvil

J. Bacorelle

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:58

Comenta

La colaboración interdisciplinaria entre el sector aeroespacial y el automotriz está llevando la innovación a nuevos límites. En una reciente entrevista, el astronauta de la ... ESA Dr. Matthias Maurer y el Dr. Christoph Roggendorf de Porsche Engineering abordaron cómo ambos mundos, aparentemente distantes, se nutren mutuamente en áreas críticas como la investigación de materiales, los sistemas de conducción autónoma y los métodos de prueba virtuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  10. 10

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Del espacio a la carretera: la innovación de materiales de la ESA llega al automóvil

Del espacio a la carretera: la innovación de materiales de la ESA llega al automóvil