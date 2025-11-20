Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La DGT amenaza con multas por no llevar la baliza V16 conectada

A. Noguerol

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:58

La baliza V16 conectada se convertirá a partir del 1 de enero en el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, por lo que todos ... los conductores están obligados a adquirirlas antes del nuevo año. Hasta la fecha, los triángulos reflectantes eran los encargados de señalizar un peligro en la carretera, no obstante, estos se quedarán obsoletos dentro de pocos días.

