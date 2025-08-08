Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Del sueño de museo a la carretera: la reproducción del primer camión de la historia se somete a una restauración F. P.

Descubre cómo era el primer camión de la historia

Patxi Fernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:36

La réplica del primer camión de la historia, una pieza emblemática de la colección de Mercedes-Benz, ha sido retirada temporalmente del vestíbulo del Daimler ... Truck Campus para someterse a una restauración técnica.

