Cursos de conducción DGT

Así son los cursos para coche y moto de la DGT que todo conductor debería hacer

N. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:00

Comenta

La DGT cuenta con una amplia formación, como, por ejemplo, una serie de cursos especializados, concebidos como una herramienta de formación continua, que cualquier conductor ... puede realizar voluntariamente, y debería, para actualizar sus conocimientos prácticos y teóricos y ejecutar maniobras orientadas a evitar accidentes y a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. A esto se añade que superar el curso permite obtener hasta dos puntos en su permiso de conducción, siempre que se tenga un saldo positivo. Pero, la bonificación será sólo de uno si ya se dispone de 14, y no se obtendrá bonificación en el permiso, si ya se tiene el saldo total 15.

