Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche eléctrico P.F.

Cuidado si eres de los que practica el «Icing» porque te puede quitar 200 euros

N. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:00

Comenta

El coche eléctrico ya no es una tendencia pasajera: es una realidad en expansión. Solo en el primer semestre de 2025 se matricularon en España ... más de 115.000 vehículos electrificados, casi un 80% más que en el mismo periodo del año anterior. Una cifra que confirma que la movilidad eléctrica pisa fuerte, aunque todavía se enfrenta a obstáculos. Uno de ellos tiene nombre propio: el icing.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  3. 3 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  9. 9

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  10. 10 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuidado si eres de los que practica el «Icing» porque te puede quitar 200 euros

Cuidado si eres de los que practica el «Icing» porque te puede quitar 200 euros