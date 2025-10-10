Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zonas de Bajas Emisiones de Madrid P.F.

Más restricciones: coches sin etiqueta, prohibidos incluso para residentes a partir de enero

N. S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:00

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) alerta de que el 1 de enero de 2026 comenzará la prohibición de acceder y circular por las vías ... públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para los vecinos de Madrid propietarios de vehículos sin etiqueta. A pesar del esfuerzo realizado por los vecinos de Madrid para renovar sus vehículos por otros más modernos -durante el último año se han dado de baja nada menos que 40.000 vehículos sin etiqueta, lo que supone un 14,5% del censo-, aún quedan unos 200.000 turismos aptos para la circulación que cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid, pero que a partir del próximo 1 de enero no podrán circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros.

