Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Sainz F. P.

Carlos Sainz invita a cinco afortunados a vivir el Dakar 2026 en Arabia Saudí

Canal Motor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El cuatro veces campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, brindará una experiencia única a cinco personas para acompañarle en el inicio del Rally Dakar 2026 ... en Arabia Saudí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos Sainz invita a cinco afortunados a vivir el Dakar 2026 en Arabia Saudí

Carlos Sainz invita a cinco afortunados a vivir el Dakar 2026 en Arabia Saudí