¿Buscas un coche con un buen maletero? Recopilamos seis modelos que superan los 800 litros
N. S.
Martes, 2 de diciembre 2025, 09:00
La capacidad de maletero es un factor importante para muchas familias a la hora de comprar un coche nuevo. Si necesitas espacio, porque sois muchos ... en casa, tienes mascota, para hacer la compra semanal, si mueves objetos voluminosos esporádicamente, o si frecuentemente viajas cargado de equipaje. Por eso, superar los 800 litros sería ir muy holgado en todas estas tareas. Recopilamos seis ejemplos.
El Hyundai Ioniq 9, 100% eléctrico y que puede equipar hasta 7 plazas, tiene una capacidad de carga de 908 litros cuando solo llevas las 5 plazas, que baja a 338 litros con las 7 plazas; pero la versatilidad es enorme.
En ese mismo ejemplo, está el Kia EV9, también eléctrico y con dos versiones, de 6 y 7 plazas, con tres filas de asientos. La capacidad de su maletero es de 333 litros (7 o 6 plazas), 828 litros (5 o 4 plazas) o de 2.318 l de capacidad máxima, con un frunk de 52 litros.
El Mercedes Benz GLS también es una opción, con capacidad para 7 pasajeros y disponible con 5 motorizaciones diferentes, todas con etiqueta ECO y motorización microhíbrida. El volumen del maletero es de 355 litros (7 plazas), 890 litros (5 plazas) y 2.400 litros de capacidad máxima.
Volkswagen cuenta con un SUV de grandes dimensiones, con versiones de 5 y 7 plazas, el Tayron. Está disponible con motorizaciones diésel y con microhibridación. El volumen del maletero: 345 (7 plazas), 850 litros (5 plazas) y 1.950 litros de capacidad máxima.
El EVO 7, el SUV de mayor tamaño de la marca italo-china, también cuenta con 7 plazas. Únicamente con motor de gasolina, tiene una capacidad de maletero de 230 litros (7 plazas), 1050 litros (5 plazas) y 1.900 litros (capacidad máxima).
Y el Audi Q7 está disponible con configuración de cinco y siete plazas, con motorizaciones diésel y gasolina, todas con microhibridación. El volumen de maletero: 295 litros (7 plazas), 780 litros (5 plazas) y 1.908 litros (capacidad máxima).
