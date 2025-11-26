Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carreteras nevadas P.F.

Alerta por nieve y hielo: Todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzarte a la carretera

N. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:00

El descenso térmico de estos días ha provocado muchas nevadas en zonas altas de montaña, y que muchas carreteras amanezcan con hielo, algo que seguirá ... sucediendo los próximos días. Y todo esto puede afectar a la circulación por carretera, por eso, la DGT recuerda a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías. También recuerda la importancia de, si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

