Se admiten vehículos a motor con fecha de fabricación anterior a 31 de diciembre de 1995, o con matrícula histórica S. de G.

Abierta la inscripción para el Valladolid Motor Vintage hasta el 1 de octubre

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:48

El próximo domingo 5 de octubre tendrá lugar una nueva edición, la decimosegunda, de la gran cita de los vehículos antiguos y clásicos organizada por ... El Norte de Castilla, y que no solo se ha consolidado como la de mayor participación que se celebra en Castilla y León, sino también como una referencia a nivel nacional por su especial naturaleza, pues reúne en un mismo espacio a una espectacular variedad de tipos de vehículos y épocas, ordenados por marcas. Toda una lección de historia del automóvil y un mensaje, una llamada de atención sobre el legado que representan.

