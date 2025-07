MG S5 EV: racionalidad con un ligero toque picante a precio comedido

La renacida MG ha sabido dar con la tecla para meterse al público español en el bolsillo. Lo dicen los números. Desde su llegada la ... marca ha ofrecido un catálogo centrado en productos que cumplan con las necesidades de una familia promedio a un precio lo más comedido posible y que ha calado con creces, llevando a la firma al podio en numerosas ocasiones. Tal ha sido su éxito que a cualquiera le costaría creer que apenas lleva cuatro años de vuelta en nuestro mercado. Pero mucho más impresionante aún ha sido su capacidad de mejorar sus productos y adaptarlos a lo que pide el público. En menos de un lustro los productos de MG han pasado de ser vehículos sencillos, sin grandes aspavientos, a auténticos rivales que plantan cara de tú a tú a las marcas más tradicionales de nuestro mercado. Lo que hoy nos acompaña es un clarísimo ejemplo de ello. El MG S5 EV nace como respuesta directa a rivales como el BYD Atto 3, el Peugeot E-2008 o incluso el Tesla Model Y. Un coche que pretende robar parte del pastel en este segmento a través de una receta cuyo atractivo no sea únicamente el precio, si no también su calidad de construcción y versatilidad.

Un segmento C pequeño, ¿o B gigante?

Ampliar MG S5 EV. Antonio Contreras

Las medidas del MG S5 EV podrían llevar a confusiones dada la tendencia creciente de los segmentos. Hace unos años este coche sería un segmento C sin ningún género de dudas. Actualmente es un C colocado en la tabla baja por medidas, pero no llega a ser un B. Se va a los 4.476 milímetros de largo, 1849 de ancho, 1.621 de alto y una batalla de 2730 milímetros. A nivel de diseño es un vehículo que, además de ser relativamente pequeño para los estándares actuales de su segmento, esconde muy bien sus proporciones. Se siente compacto y armonioso, con un diseño algo felino en su parte frontal y más geométrico en la trasera. Es de esos coches que no pretenden llamar la atención de un primer vistazo, pero que agradan a la vista y ganan conforme más se analizan sus formas y proporciones.

Si nos vamos al interior encontramos un coche bien construido de diseño minimalista pero sin caer en modas innecesarias. Mantenemos mandos físicos para las funciones principales de la climatización y el sistema multimedia, con un diseño bonito e intuitivo que demuestra lo innecesario de relegar absolutamente todas las funciones a la pantalla central. No se une a las tendencias de los botones hápticos o táctiles para el volante o a la doble pantalla corrida en un solo marco, manteniendo pantallas separadas para el cuadro de instrumentos completamente digital y el sistema de infoentretenimiento.

Ampliar MG S5 EV. Antonio Contreras

A nivel tecnológico el MG S5 cuenta con todo lo necesario y más, llegando a ofrecer hasta 26 Adas de serie en las versiones más equipadas, asientos eléctricos y calefactados, buen sistema de audio, arranque y cierre sin llave (ni siquiera cuenta con botón de encendido. Basta con pisar el freno para encender el coche y cerrarlo para que se apague), control de crucero adaptativo con reconocimiento de señales y una larga ristra de extras.

En las plazas traseras reluce el buen aprovechamiento del espacio, con buen espacio para cabeza y rodillas, aunque han de ir algo flexionadas al tener las baterías bajo el piso. El mullido de los asientos es cómodo y la utilización de un gris claro para la tapicería, unas ventanillas de buen tamaño y asientos delanteros con cabezal separado aumentan la sensación de espacio y luminosidad aquí detrás. Cuenta con salidas de aireación orientables y una toma Usb tipo C. Dos adultos podrían viajar aquí detrás con total comodidad.

El maletero, con portón automático, se queda en 453 litros y 1441 litros con la banqueta trasera plegada. No es la mejor cifra de su segmento, pero es más que suficiente para el grueso de las familias y sus formas hacen muy aprovechable cada litro.

Más rápido que algunos gti's de hace una década

Ampliar MG S5 EV. Antonio Contreras

Para mover al MG S5 EV la firma ofrece dos baterías y niveles de potencia: batería de 49 kw/h y 170 caballos o 64 kw/h y 231 caballos de potencia. Nuestra unidad equipa la batería grande, la cual ofrece una autonomía combinada según ciclo WLTP de 480 kilómetros, algo inferior en condiciones reales, pero siempre por encima de los cuatrocientos en uso combinado. El motor está asociado al eje trasero, con las ventajas e inconvenientes que esto conlleva. Al ser propulsión se pierde parte de la inercia en la frenada regenerativa, pero a cambio mejora muchísimo el tacto y calidad de conducción. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Alfa Romeo Tonale híbrido enchufable, que prefiere colocar el motor eléctrico en el eje trasero para mejorar el dinamismo del conjunto.

Además de esos 231 caballos instantáneos ofrece un par máximo de 350 Newton metro, permitiéndole acelerar de cero a cien en apenas 6,3 segundos y una punta de 190 kilómetros por hora. El coche empuja, y mucho. La batería, de 62,1 kilovatios hora útiles permite cargas en supercargadores de hasta 150 kilovatios, donde puede cargar del 10 al 80 por ciento en apenas 28 minutos. Son consumos moderados que, junto con la capacidad de la batería, serán más que suficiente para el grueso de usuarios y situaciones. Si no estás yéndote de viaje cada fin de semana, la autonomía y habitabilidad del S5 lo pueden convertir en el único vehículo de tu garaje.

Mucho más divertido de lo esperado

Ampliar MG S5 EV. Antonio Contreras

Una vez a los mandos del MG S5 EV basta con pisar el freno, posición D y el vehículo comienza la marcha. Nada de botones de encendido. La posición de conducción es natural y ergonómica, centrada en la comodidad y no en la deportividad, pero tan bien conseguida que nos permite darle zapatilla sin echar de menos estar más tumbados en el coche. Estamos ante un chasis relativamente juguetón y francamente bien conseguido que, junto a su buena potencia, oculta a las mil maravillas las medidas del conjunto y que, al fin y al cabo, estamos en un SUV. Salvando enormemente las distancias, su comportamiento me recuerda ligeramente a los de otra marca británica con tacto de Go Kart. Ojo, este es un coche centrado en el confort, pero esa propulsión, la suspensión independiente tanto delante como detrás, el buen chasis del conjunto y la potencia que ofrece (que por cierto coincide), hacen del conjunto un coche mucho más ágil de lo que me esperaba a la hora de buscarle las cosquillas. En una carretera de montaña el coche puede llegar a ser bastante divertido y, si desactivas los controles, hasta podrías doblarlo con relativa facilidad.

Pero vamos a lo importante, al uso que le van a dar el grueso de sus compradores: ciudad y autovía. Esta agilidad que os comento a la hora de enlazar curvas y llevar una conducción espirituosa se refleja en una agilidad natural en el tráfico urbano. Es un coche que se mueve cual moto entre semáforos, fácil de aparcar y maniobrar con él en callejones estrechos y con buena insonorización para evitar los ruidos de la urbe. En autovía su agilidad le perjudica ligeramente si lo comparamos, por ejemplo, con un HS, que es más animal de autovía. Dicho esto el coche se muestra aplomado y capaz de tragarse largos kilometrajes (parando a recargar, por supuesto) sin generar fatiga en sus ocupantes. Las suspensión independiente en ambos ejes ofrece un grado casi perfecto entre dureza para evitar balanceos de la carrocería y suavidad para digerir irregularidades del asfalto. El resultado hace que uno no eche de menos en ningún momento amortiguadores de paso variable.

Amplio abanico de precios

Ampliar MG S5 EV. Antonio Contreras

Aquí vamos a entretenernos algo más de lo habitual, porque los precios pueden variar enormemente dependiendo de si nos acogemos al MOVES por completo, al MOVES sin achatarrar o si solo accedemos a los descuentos de la marca vigentes a la hora de publicar este reportaje. Los siguientes precios son sin financiación.

Con la batería pequeña (49 kw/h) descuentos de la marca y Moves achatarrando podremos sacar el MG S5 EV desde apenas 23.990 euros. Un precio francamente competitivo. A partir de aquí podemos empezar a restar ayudar y, como es normal, el precio sube considerablemente. Si nos acogemos a descuentos y Moves sin achatarrar el precio quedaría en 26.490, mientras que si solo nos acogemos a los descuentos actuales de la marca el precio de partida quedaría en 30-990.

El de batería grande (el probado) saldría desde 27.490 euros con descuentos de la marca y Moves achatarrando, mientras que si no achatarramos quedaría en 29.990. Si no nos acogemos al Moves y optamos únicamente por los descuentos de la marca el precio de partida quedaría en 34.990 euros. Este último es un precio que ya lo aleja de algunos bolsillos. Pero comparándolo con algunos de sus rivales más directos, el MG S5 EV, incluso sin Moves se erige como una de las alternativas más económicas actuales en el mercado. Y con poco o nada que envidiarles.