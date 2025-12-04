A prueba el Renault Clio 2026 con hasta 160 CV y versión de GLP

El Renault Clio es un modelo fundamental en la estrategia de la marca, siendo su coche más vendido junto al Captur y el ... Austral. La sexta generación, que ya está disponible en los concesionarios, ha crecido en tamaño, ofrece un diseño completamente nuevo, más equipamiento y una gama de motores que se compone de una versión de gasolina, una de GLP y otra híbrida.

El Renault Clio 2026 mide 4,12 metros de largo, 1,77 m de ancho y 1,45 m alto, dimensiones que lo sitúan como uno de los modelos más grandes la categoría. La capacidad del maletero se ha incrementado respecto al modelo precedente, cubicando ahora hasta 330 litros.

El interior del nuevo Renault Clio da un salto adelante en digitalización con una pantalla de hasta 10 pulgadas para el panel de instrumentos y otra de 10,1 pulgadas para el sistema multimedia que, a partir del acabado intermedio Techno, integra los servicios de Google, con acceso a más de cien aplicaciones y, próximamente, la asistencia de la Inteligencia Artificial Gemini.

La gama de motores del Renault Clio se compone de una versión de gasolina (TCe) y una híbrida (full hybrid E-Tech). El Renault Clio TCe monta un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros que desarrolla 115 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y homologa un consumo medio de 5 l/100 km. Una de las novedades más importante del nuevo Clio es que sustituye el cambio automático de tipo CVT por una caja EDC de doble embrague.

El Renault Clio híbrido incorpora un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,8 litros. El sistema ofrece una potencia total conjunta de 160 CV, suficiente para completar el 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. La eficiencia es uno de los puntos fuertes de la versión híbrida que, según la marca, es capaz de circular en modo eléctrico hasta un 80% en recorridos urbanos. Homologa un consumo medio de 3,9 l/100 km.

Más adelante, en la segunda mitad de 2026, llegara al mercado la versión de GLP con más de 1.4000 kilómetros de autonomía. Empleará el mismo motor de 1,2 litros del versión Tce 115

En marcha destaca por su equilibrio entre confort y agilidad, con una dirección precisa y una suspensión que filtra bien. En recorrido urbanos resulta un coche cómodo y agradable de conducir, mientras que en vías rápidas transmite una solidez y refinamiento por encima de la media de su segmento.

El precio del nuevo Renault Clio parte en 18.900 euros para la versión de gasolina y en 24.990 euros para la versión híbrida.

