Probamos el Mazda 6e, el rival más duro para Tesla

El Mazda 6e es una berlina grande de 4,92 metros de longitud que llega al mercado europeo con la ambición de rivalizar ... directamente con modelos tan consolidados como el Tesla Model 3, pero con un enfoque radicalmente distinto basado en la calidad y el confort.

Este modelo, que parte de una berlina que Mazda comercializa en China, ha sido adaptado meticulosamente a los gustos europeos, tanto en diseño como en dinámica de conducción.

Lujo de Serie y Confort Acústico Insuperable

Una de las principales bazas del Mazda 6e es su altísima calidad de acabado. Incluso en el nivel básico, denominado Takumi, el vehículo destaca por un diseño interior con piel vuelta y reglajes eléctricos de los asientos. No solo puede presumir de buenos materiales y terminaciones, sino que además cuenta con un amplio equipamiento de serie que incluye una superficie de carga por inducción para móviles refrigerada, un enorme pantalla de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia, techo de cristal de grandes dimensiones, sistema de iluminación con 64 colores y un equipo de sonido de 14 altavoces firmado por Sony.

Los buenos acabados y el espléndido equipamiento de serie se acompañan de una excelente insonorización del habitáculo. En este sentido, el Mazda 6e está a la altura de cualquier Mercedes eléctrico, garantizando un silencio de marcha y, por lo tanto, un confort en el habitáculo muy elevado.

Mazda 6e: eléctrico y propulsión trasera

El Mazda 6e se ofrece exclusivamente con un único motor eléctrico ubicado en el tren trasero. Durante la prueba a fondo en circuito hemos podido comprobar que el 6e mantiene el «toque de Mazda» que tanto gusta a los más aficionados, dejando muy buenas sensaciones en tramos revirados.

A pesar de montar neumáticos ecológicos (Michelin e-Primacy en llantas de 19 pulgadas), su chasis resulta ser excepcionalmente ágil y obediente, hasta el punto de permitir cierta diversión. De hecho, el tiempo en completar una vuelta en nuestro circuito de pruebas es comparable al de vehículos mucho más rápidos en línea recta, demostrando que su puesta a punto de chasis y frenos está muy por encima de sus rivales directos.

Precios, baterías y autonomía del Mazda 6e

El Mazda 6e se comercializa en dos versiones principales:

1. Versión estándar: 258 CV de potencia, con una autonomía WLTP de 479 kilómetros. Su batería es de 68,8 kWh con química de Litio FerroFosfato (LFP). Precio de partida: 40.500 €.

2. Versión Long Range: 245 CV de potencia, con autonomía WLTP hasta los 552 kilómetros. Monta una batería de 80 kWh con química de Níquel Cobalto Manganeso (NMC). Precio: 42.115 €.

