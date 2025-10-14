Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Clase E se puede elegir en siluetas sedán o familiar Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Clase E: un familiar al que aspirar

Juan Roig Valor

Martes, 14 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Después de una semana conduciendo el Mercedes Clase E, he llegado a la conclusión, pesada como una losa, de que me he vuelto mayor. De ... los cientos de vehículos que he probado, lo que valoro es espacio en el maletero, suavidad en la conducción, comodidad a la hora de entrar, un buen equipo de sonido y consumos bajos. Es un coche de padre y, últimamente, no dejo de pensar en él. Lo que solo puede significar que debo de tener algún retoño al que desconozco por algún lugar del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  10. 10 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mercedes-Benz Clase E: un familiar al que aspirar

Mercedes-Benz Clase E: un familiar al que aspirar