EV4: probamos el nuevo compacto eléctrico de Kia

Marcos Diego

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:01

Kia ha hecho una fuerte apuesta por la electrificación y el EV4 es el cuarto modelo de su familia EV que llega al mercado, ... tras el enorme EV9, el «deportivo» EV6 y el exitoso EV3 que se ha colocado como el segundo coche eléctrico más vendido en España. En este vídeo, analizamos el nuevo EV4, centrándonos especialmente en su versión hatchback pensada para el público europeo.

