Volkswagen T-Roc: La segunda generación ya está aquí con dos ediciones limitadas y desde 34.280 €

Volkswagen ha iniciado la comercialización en España de la segunda generación de uno de sus modelos más exitosos y emblemáticos: el T-Roc.

Desde ... su debut en 2017, el SUV compacto se ha consolidado como un referente del segmento A0 SUV —el segundo más importante por volumen del mercado nacional— y busca reforzar su liderazgo con una evolución que es casi una revolución en términos de tecnología y habitabilidad. El nuevo T-Roc ya está disponible en el mercado a partir de 34.280 €.

El nuevo T-Roc ha sido desarrollado completamente desde cero, luciendo un diseño más expresivo y moderno.

La clave de su evolución reside en un aumento de 122 mm en su longitud, lo que se traduce directamente en una habitabilidad notablemente ampliada. El maletero, un punto fuerte del modelo, crece en 30 litros hasta alcanzar los 475 litros de capacidad, ampliables a 1.350 litros con los asientos abatidos.

La transformación más significativa se encuentra en el habitáculo, que ahora presenta un puesto de conducción completamente renovado y una iluminación ambiental que moderniza el ambiente.

La digitalización ha tomado el mando con pantallas de Infoentretenimiento de hasta 12,9 pulgadas que integran el nuevo sistema Infotainment 4.0, control por voz natural «IDA» para gestionar diversas funciones, un Head-up display proyectado en el parabrisas que es una tecnología pionera en el segmento A0 SUV, y el mando giratorio Driving Experience Control con pantalla OLED, el cual permite seleccionar modos de conducción y personalizar el ambiente interior.

Ampliar El nuevo T-Roc evoluciona con un interior completamente renovado con pantallas de hasta 12,9 pulgadas, control por voz «IDA» y asistentes de conducción de última generación F. P.

En el exterior, la firma lumínica es inconfundible con los faros IQ. LIGHT Matrix LED (de serie en el acabado R-Line) y los nuevos grupos ópticos traseros 3D que se unen con una barra transversal iluminada y logotipos de Volkswagen retroiluminados.

La nueva generación del T-Roc apuesta por la eficiencia, ofreciendo exclusivamente motores eTSI mild hybrid de 48V con etiqueta ECO de serie. Estas motorizaciones, siempre combinadas con el cambio DSG de 7 velocidades, están disponibles en dos niveles de potencia: 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV). Volkswagen ha anunciado que en los próximos meses la gama se completará con la incorporación de una versión HEV (híbrida completa).

Ampliar Ya está a la venta en España a partir de 34.280 € F. P.

El SUV también hereda tecnología de segmentos superiores para maximizar la seguridad y el confort de la marcha. Entre las novedades destacan sistemas como el Travel Assist, el Area View 360º con cámaras de alta definición y asistentes de última generación.

La oferta del nuevo Volkswagen T-Roc en España se estructura en tres acabados principales: el T-Roc (Base), el Más y el deportivo R-Line.

El acabado T-Roc (Base) está disponible con la motorización de acceso 1.5 eTSI de 116 CV con cambio DSG, a partir de 34.280 €. El acabado Más mantiene la misma motorización de acceso, 1.5 eTSI de 116 CV con cambio DSG, y parte de 36.520 €. Por su parte, el acabado deportivo R-Line arranca con el motor 1.5 eTSI de 150 CV y cambio DSG, con un precio de partida de 42.400 €.

Además de la gama regular, Volkswagen lanza dos exclusivas ediciones limitadas: el T-Roc Launch Edition (400 unidades) y el tope de gama T-Roc R-Line 1st Edition (600 unidades), este último incluyendo equipamiento deportivo como llantas de 20 pulgadas y el paquete tecnológico completo, con un precio de 44.090 €.