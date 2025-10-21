Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volkswagen Touareg F. P.

El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition

Patxi Fernández

Martes, 21 de octubre 2025, 14:32

Comenta

Volkswagen ha anunciado el fin de la producción del modelo Touareg con motor de combustión en 2026. Para conmemorar el cierre de una trayectoria de ... 23 años en el segmento premium, la marca lanza el Touareg Final Edition, una edición especial que se puede encargar a un precio a partir de 75.025 euros hasta finales de marzo de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  4. 4 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  9. 9 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  10. 10

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition

El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition