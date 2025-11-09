Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Golf GTI 50 Aniversario P.F.

Volkswagen ha creado el GTI de serie más potente hasta la fecha, el Golf GTI 50 aniversario

N. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:00

Volkswagen celebrará el próximo año el 50 aniversario del Golf GTI con el lanzamiento de un modelo exclusivo: el Golf GTI 50 Aniversario. Con una ... potencia de 225 CV y un par motor de 420 Nm, será el GTI de serie más potente hasta la fecha. Este deportivo compacto alcanzará una velocidad máxima de 270 km/h y acelerará de 0 a 100 km/h en solo 5,3 segundos. Destaca también por un eje delantero MacPherson y un eje trasero de cuatro brazos conforman la configuración básica del chasis. En general, el modelo aniversario es 15 mm más bajo que un Golf clásico, y el modelo estándar ya cuenta con control de suspensión adaptativo DCC en llantas de aleación «Queenstown Red» de 19 pulgadas.

