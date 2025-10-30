Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Seat Ibiza F. P.

El Seat Ibiza se renueva para 2026 con diseño y tecnología mejorados

A. Noguerol

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:52

Comenta

El Seat Ibiza, un icono del segmento urbano que celebra más de 40 años de historia y más de 6 millones de unidades vendidas, presenta ... su última generación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  7. 7 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  8. 8 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Seat Ibiza se renueva para 2026 con diseño y tecnología mejorados

El Seat Ibiza se renueva para 2026 con diseño y tecnología mejorados