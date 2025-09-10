Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polestar 5 F. P.

Polestar 5: el prototipo se hace realidad con potencia y sostenibilidad

Patxi Fernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:02

La marca Polestar ha presentado oficialmente el Polestar 5, su nuevo GT de 4 puertas 100% eléctrico. Basado en el prototipo Precept de 2020, este ... modelo se convierte en el abanderado de la visión de la marca en diseño, tecnología y sostenibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  7. 7 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  8. 8 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  9. 9

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  10. 10 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polestar 5: el prototipo se hace realidad con potencia y sostenibilidad

Polestar 5: el prototipo se hace realidad con potencia y sostenibilidad