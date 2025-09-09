Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo Clio cuenta con el diseño más agresivo de su historia. Renault

El nuevo Renault Clio optimiza su híbrido para reinar en su segmento

Juan Roig Valor

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:00

Renault ha presentado en el marco del Salón del Automóvil de Múnich la sexta generación del Clio, uno de sus modelos más emblemáticos y exitosos, ... con cerca de 17 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 1990. Ahora, la marca francesa apuesta por un diseño renovado, más tecnología y una oferta mecánica centrada en motores híbridos, fabricados por su filial Horse.

