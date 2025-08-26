Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Audi Q3 P.F.

Nuevo Audi Q3, o cómo mejorar un éxito de más de diez años

N.S.

Martes, 26 de agosto 2025, 14:00

El Audi Q3 lleva más de diez años siendo un éxito de ventas en el segmento compacto premium. Ahora, la tercera generación establece nuevos estándares ... en varios apartados. El diseño exterior de las versiones SUV y Sportback irradia confianza y emoción. Numerosas características innovadoras convierten al Audi Q3 en un compañero digital. Ofrecen una experiencia de usuario de primera clase y garantizan un mayor confort y seguridad para el conductor y los demás usuarios de la vía gracias a los numerosos sistemas de asistencia. Además de la equilibrada puesta a punto de la suspensión, la digitalización de la iluminación también aporta ventajas. La nueva tecnología micro-LED de los faros Matrix LED digitales permite un alto grado de personalización y funciones de iluminación adaptativas y de alta resolución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuevo Audi Q3, o cómo mejorar un éxito de más de diez años

Nuevo Audi Q3, o cómo mejorar un éxito de más de diez años