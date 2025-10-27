Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Prelude tiene un chasis con componentes del Civic Type R Honda

Honda Prelude, el Civic con piel de lobo

Juan Roig Valor

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:00

Honda ha resucitado uno de sus nombres legendarios: el Prelude, el mítico deportivo coupé de capó largo, que servía como escaparate para la última tecnología ... del fabricante, vuelve a Europa para su sexta generación, reviviendo un modelo que había cesado su producción en 2001.

