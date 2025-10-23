Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia F. P.

GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

Patxi Fernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Citroën ha presentado oficialmente el monoplaza que lucirá los colores de la marca en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. El vehículo, denominado ... GEN3 Evo, es un laboratorio de rendimiento desarrollado con la experiencia de Stellantis Motorsport y dirigido por Cyril Blais.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  10. 10 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E