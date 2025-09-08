Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiat Grande Panda F. P.

Fiat estrena una tercera variante mecánica de gasolina para el Grande Panda

Patxi Fernández

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:46

Coincidiendo con el 45 aniversario del icónico Panda, Fiat ha abierto el periodo de pedidos para su nueva versión, el Fiat Grande Panda. Esta nueva ... generación del modelo más famoso de la marca no solo hereda el diseño atemporal de su predecesor, sino que lo moderniza con una oferta de motorizaciones completa y versátil para satisfacer las necesidades de todos los conductores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  5. 5 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  8. 8 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  9. 9 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  10. 10 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fiat estrena una tercera variante mecánica de gasolina para el Grande Panda

Fiat estrena una tercera variante mecánica de gasolina para el Grande Panda