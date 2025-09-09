Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gama Cupra Tribe F. P.

Cupra presenta las ediciones exclusivas «Tribe» para Formentor, León, León Sportstourer y Terramar

Patxi Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:02

En el marco del Salón del Automóvil de Múnich (IAA Mobility), CUPRA ha desvelado las nuevas «Tribe Editions», una serie de ediciones exclusivas para sus ... modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar. Estas versiones combinan el carácter rebelde que define a la marca con una firme apuesta por la sostenibilidad y la innovación, ofreciendo un nuevo concepto de personalización para los clientes más audaces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cupra presenta las ediciones exclusivas «Tribe» para Formentor, León, León Sportstourer y Terramar

Cupra presenta las ediciones exclusivas «Tribe» para Formentor, León, León Sportstourer y Terramar