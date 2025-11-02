Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edición Especial del eléctrico Ami F.P.

Ami Dark Side, el lado más sobrio y elegante del coche eléctrico

Canal Motor

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:01

El Citroën Ami, el «enfant terrible de la micromovilidad eléctrica», desvela una personalidad completamente nueva con el lanzamiento de la edición especial Ami Dark Side. ... Tras cinco años redefiniendo el paisaje urbano con su diseño jovial y simpático, el Ami se viste por primera vez de un tono inédito y sobrio, contrastando radicalmente con su habitual imagen desenfadada.

