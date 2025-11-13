Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yamaha TMAX «25th Anniversary» yamaha press

Yamaha TMAX «25th Anniversary», la exclusiva versión del maxiscooter que sólo se venderá durante un año

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

El scooter deportivo más icónico de todos los tiempos, el Yamaha TMAX, cumple 25 años. Con más de 340.000 unidades vendidas en Europa ... desde su lanzamiento en 2001, se trata de uno de los modelos Yamaha de mayor éxito jamás producidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  8. 8

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos
  9. 9 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el decano de los cantaores
  10. 10 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Yamaha TMAX «25th Anniversary», la exclusiva versión del maxiscooter que sólo se venderá durante un año

Yamaha TMAX «25th Anniversary», la exclusiva versión del maxiscooter que sólo se venderá durante un año