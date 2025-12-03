Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las ventas de motos en España crecieron durante noviembre

Las ventas de motos en noviembre crecieron un 12,2% en España

Canal Motor

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:30

Comenta

Un mes más, la industria de las dos ruedas en España mira con optimismo el balance total de matriculaciones, tal y como arrojan los datos ... facilitados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR). Según las estadísticas de la patronal, el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró noviembre de 2025 con un total de 20.809 registros, lo que implica un crecimiento del +12,2% respecto a noviembre 2024. En el acumulado, el sector crece un +10,3% con un total de 246.346 unidades registradas. El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de noviembre con un total de 18.189 matriculaciones, lo que supone un incremento del +9,2% respecto al mismo periodo de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las ventas de motos en noviembre crecieron un 12,2% en España

Las ventas de motos en noviembre crecieron un 12,2% en España