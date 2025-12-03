Las ventas de motos en noviembre crecieron un 12,2% en España
Canal Motor
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:30
Un mes más, la industria de las dos ruedas en España mira con optimismo el balance total de matriculaciones, tal y como arrojan los datos ... facilitados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR). Según las estadísticas de la patronal, el sector de la moto y los vehículos ligeros cerró noviembre de 2025 con un total de 20.809 registros, lo que implica un crecimiento del +12,2% respecto a noviembre 2024. En el acumulado, el sector crece un +10,3% con un total de 246.346 unidades registradas. El mercado de las motocicletas cerró el pasado mes de noviembre con un total de 18.189 matriculaciones, lo que supone un incremento del +9,2% respecto al mismo periodo de 2024.
Por tipo de uso, el escúter creció un +16% (8.953 uds.), la motocicleta de carretera lo hizo en un +15% (8.623 uds.) y la de campo registró una caída del -56,4% (597 uds.).
Por canales de distribución: el particular es el único que registró crecimiento en noviembre con un incremento del +20,4% (16.265 uds.); el de empresa cerró con una caída del -37,3% (1.803 uds.) y el de alquiler con un -57% (121 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un +11,5% con 223.163 registros.
Los ciclomotores, con 1.483 unidades registradas, crecieron un +56,4% en el mes de noviembre. Este crecimiento se debe fundamentalmente al canal particular que creció un +20,4% (890 uds.) y al de alquiler que, con 548 unidades registradas debido a varias flotas, cerró noviembre en un +1.237%. De enero a noviembre, los ciclomotores se mantienen estables con un ligero crecimiento del +0,2% acumulando 11.897 unidades registradas.
En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L, todos cerraron noviembre en positivo: los cuatriciclos pesados y ligeros cerraron en positivo noviembre con un incremento del +20% (480 uds.) y del +5% (340 uds.) respectivamente. Por su parte, los triciclos crecieron un +44,7% (317 uds.).
En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Ceuta y Melilla (+76%), La Rioja (+63,3%) y Cantabria (+44%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron: Cataluña (4.890 uds.), Andalucía (4.811 uds.) y la Comunidad Valenciana (2.619 uds.).
Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR: «Un mes más, los datos del sector de la moto y los vehículos ligeros vuelven a ser positivos, confirmándose que son cada vez más los ciudadanos que ven en estos vehículos una respuesta a la movilidad actual. Llegan fechas en las que aumenta considerablemente el tráfico en las ciudades, y la moto, por el reducido espacio público que ocupa y sus reducidas emisiones, es indispensable más si cabe en estas situaciones, contribuyendo a la descongestión del tráfico, descarbonización y a la mejora de la calidad del aire. Movilidad sostenible y moto van de la mano. Y precisamente porque son fechas en las que aumentan los desplazamientos, desde ANESDOR insistimos en la importancia de la buena convivencia de los diferentes medios de transporte en las vías y en un uso responsable de la moto».
