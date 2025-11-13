Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevas Triumph Tiger 900 Alpine y Desert triumph press

Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Triumph acaba de desvelar dos ediciones especiales de su Tiger 900 que elevan las pretensiones aventureras del modelo de serie con un nivel superior ... de especificaciones y nuevos esquemas de color con gráficos exclusivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  5. 5 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos
  10. 10 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900