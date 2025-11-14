Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Novedades SYM en el EICMA 2025

SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:00

SYM acudió al salón de Milán EICMA 2025, la cita más importante del mundo de la moto, con nuevas propuestas en el segmento escúter ... que llegarán a los concesionarios a lo largo de 2026. La firma taiwanesa, importada a España por el Grupo Motos Bordoy desde hace 20 años, lleva años siendo una de las referencias en movilidad urbana: tras posicionarse desde el 2017 en el top 5, este año ha logrado un nuevo hito afianzando el cuarto lugar como marca más vendida. Hay que destacar que es la firma con la gama de scooters más amplia del mercado, y que ofrece 5 años de garantía en toda su gama de productos de 125 cc y superior.

