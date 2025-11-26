Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prueba Ducati XDiavel V4 2025: Cuerpo de cruiser, alma de MotoGP

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:30

La X se refiere a un cruce de caminos entre dos mundos aparentemente opuestos, y ese es el pilar conceptual que dibuja a la Ducati ... XDiavel, una moto que ha fusionado, desde su lanzamiento en 2016, las confortables bondades de una cruiser con el poderío y vanguardismo tecnológico de una deportiva. El resultado es, a partes iguales, tan endiablado como angelical.

