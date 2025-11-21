Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prueba BMW C 400 X «Rugged» I. B.

Prueba BMW C 400 X «Rugged»: Un dotadísimo y ágil misíl urbano

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:00

BMW Motorrad cuenta en su catálogo con un escúter diferente, al que cuesta catalogar o incluso encontrar rivales naturales. El C 400 X no se ... define con claridad: vendría a ser un maxiscooter urbano, sin cualidades ruteras -pues no cuenta con pantalla ni carrocería muy protectora, ni amplio confort para los viajes-, con un estilo Adventure pero sin elementos propios de ese segmento -llanta delantera de 15 pulgadas y recorridos de suspensiones convencionales- y que tendría su hábitat principalmente en la ciudad aunque su practicidad tampoco es su principal reclamo pues, por ejemplo, no ofrece gran capacidad de almacenaje en marcha bajo el asiento. Entonces, ¿cómo posicionamos o etiquetamos al C 400 X?

