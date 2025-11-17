Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva Yamaha R7 yamaha press

Nueva Yamaha R7: La Sportbike bicilíndrica se pone al día repleta de electrónica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:00

La R7 fue lanzada por Yamaha en 2021 y, cinco años después, recibe su primera actualización. Se trata del modelo elegida para el Campeonato ... Mundial Femenino de la FIM introducido en 2024 y que, a partir de 2026, este tipo de deportivas de media cilindrada serán las que compitan en la categoría Sportbike que se estrenará en 2026 en WSBK.

