Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda SH125i 2026 honda press

La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

El éxito de la familia SH de Honda no tiene parangón en el mundo de las dos ruedas. En el mercado desde 1984, ... cuando fue lanzada la fundadora de la gama, la SH50, la familia ya supera el millón de unidades vendidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  9. 9

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana