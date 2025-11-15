Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero zero press

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero

Canal Motor

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:00

El equipo XR Motos logró la victoria en la Electric Motos Endurance Challenge imponiéndose a marcas de referencia del sector como Stark y otros fabricantes, ... al manillar de una Zero Motorcycles FXS de 2016.

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero