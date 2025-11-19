Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nueva gama Honda E-Clutch honda press

Honda amplía su gama E-Clutch, su tecnología de cambio sin embrague

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:00

La familia Honda E-Clutch crece para 2026. Esta tecnología de la firma japonesa, que debutó en 2024 con las CBR650R y CB650R, ... permite realizar cambios de marcha más rápidos y suaves: no es necesario utilizar la maneta de embrague para arrancar, detenerse ni cambiar de marcha, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El piloto simplemente acciona el pedal de cambio para seleccionar la marcha.

