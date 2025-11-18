Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cómo evitar averías en tu moto

Cómo evitar averías en tu moto de hasta 6.000 € revisando fácilmente estos elementos

Canal Motor

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Llegan los meses más fríos del año y, ya sea para seguir circulando o para «hibernarla» durante una temporada, nunca está de más dedicarle ... una atención especial y llevar a cabo una revisión preventiva puede evitar averías muy costosas, algunas de hasta 6.000 euros. Tal y como explican expertos de Euromaster, especialista en cuidado y mantenimiento de vehículos, se recomienda revisar estos 8 elementos clave para asegurar el buen estado de la moto y la seguridad de su conductor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  7. 7

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  8. 8 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  9. 9

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cómo evitar averías en tu moto de hasta 6.000 € revisando fácilmente estos elementos

Cómo evitar averías en tu moto de hasta 6.000 € revisando fácilmente estos elementos