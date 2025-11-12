Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos T. López Panisello, Director General de Ducati España y Portugal maría pol

Carlos T. López Panisello: «Ducati está en el mejor momento de su historia»

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Hacía frío a primera hora de la mañana, unos 5 grados, y una espesa niebla difuminaba todo a nuestro alrededor, en el pueblo lucense de ... Sober, en plena Ribeira Sacra. Teníamos previsto una ruta con la nueva XDiavel y Carlos estaba programando el itinerario en el navegador, mientras las dos exhuberantes motocicletas calentaban al ralentí con su ronco sonido bicilindrico. De apellido López Panisello, este tarraconense de 45 años lleva dos años liderando como Director General de Ducati España y Portugal el aterrizaje en la península ibérica de la firma italiana, anteriormente gestionada por un distribuidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  6. 6 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos T. López Panisello: «Ducati está en el mejor momento de su historia»

Carlos T. López Panisello: «Ducati está en el mejor momento de su historia»