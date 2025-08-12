Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo jefe de Diseño de Xiaomi, Kai Langer. BMW

Xiaomi ficha al jefe de diseño de los BMW eléctricos

Juan Roig Valor

Martes, 12 de agosto 2025, 09:00

Cuando no lo puedes hacer tú mismo, cómpralo. Esta es la filosofía de muchos de los fabricantes de vehículos chinos, cuya expansión internacional les ha ... llevado a buscar maneras de atraer a clientes en una escala global. El último movimiento al respecto ha sido Xiaomi, que ha contratado al jefe de Diseño de la división eléctrica de BMW, Kai Langer, para trazar las siluetas de los próximos modelos que haga la marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  2. 2 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  7. 7 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  10. 10 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Xiaomi ficha al jefe de diseño de los BMW eléctricos

Xiaomi ficha al jefe de diseño de los BMW eléctricos