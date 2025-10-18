Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un Jaguar de la flota de Waymo en San Francisco FP

Waymo lanzará su servicio de robotaxis en Europa

Juan Roig Valor

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:00

Waymo, la división de robotaxis de Alphabet se dispone a comenzar sus operaciones en Europa a partir del año que viene, comenzando por las calles ... de Londres. Según un portavoz de la compañía, «una pequeña flota de los vehículos» comenzará a realizar pruebas en la capital inglesa, con conductores de seguridad.

