Foto de archivo de la edición deVEM 2024 AEDIVE

Madrid se convierte en el epicentro de la electromovilidad con la Feria VEM 2024

Patxi Fernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:30

La décima edición de la Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), que se celebra los días 19, 20 y 21 de septiembre en la Plaza ... de Colón de Madrid, contará con la posibilidad de probar una oferta variada de modelos nuevos de vehículos eléctricos de 4 y 2 ruedas. Varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición.

