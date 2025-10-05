Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En un paso significativo hacia una producción más sostenible F. P.

Lignina: el subproducto de la madera que transforma los filtros de coche

J. Bacorelle

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:47

Comenta

La reducción de emisiones en la automoción no se limita al proceso de electrificación de los vehículos. Las investigaciones de las marcas y empresas auxiliares ... y proveedores del sector van más allá y logran avances significativos más allá de reducir el CO2 que sale de los tubos de escape de los coches.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  5. 5

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  6. 6 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  9. 9 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  10. 10

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lignina: el subproducto de la madera que transforma los filtros de coche

Lignina: el subproducto de la madera que transforma los filtros de coche