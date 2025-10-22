Inteligencia Artificial y energía renovable, claves en Renault para la descarbonización

El Polo Iberia Vehículo de Renault Group, que engloba las tres factorías españolas, ha logrado una reducción del 40% en el consumo energético (gas y ... electricidad) necesario para fabricar un vehículo entre los años 2021 y 2024.

Este resultado se enmarca en la estrategia de descarbonización del grupo, que busca la neutralidad de carbono en Europa para 2040 y a nivel mundial para 2050.

El Polo Industrial Iberia Vehículo produce anualmente cerca de 350.000 vehículos, incluyendo los modelos híbridos Captur, Symbioz, Espace, Austral y Rafale.

El director del Polo Industrial Iberia Vehículo, José Martín Vega, destacó que la reducción refleja el compromiso con una industria más sostenible y competitiva, conseguido gracias a proyectos vanguardistas que optimizan los consumos mediante la Inteligencia Artificial y el análisis de datos.

Uno de los pilares de esta transformación es el proyecto Plant Connect, una plataforma digital que permite visualizar y gestionar en tiempo real todos los procesos industriales de las factorías de Valladolid y Palencia. Gracias a la integración de datos en Google Cloud y el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), el sistema facilita la detección de desviaciones y la propuesta de acciones inmediatas.

Ampliar Renault Group reafirma su compromiso de convertirse en líder de la industria sostenible y alcanzar la neutralidad de carbono en Europa en 2040 y a nivel global en 2050 F. P.

Dentro de Plant Connect, se han desarrollado funcionalidades clave para el ahorro energético, como el control de consumos en tiempo real y la implementación de modelos predictivos que anticipan el gas a contratar diariamente basándose en el pronóstico meteorológico y el histórico de consumo. Además, la IA se utiliza para automatizar el arranque y la parada de las instalaciones, minimizando el consumo en periodos de no producción.

Otro eje estratégico ha sido el uso de energía limpia: desde 2021, toda la electricidad consumida en las fábricas de Renault Group España proviene de fuentes 100% renovables gracias a un acuerdo con Iberdrola. Esta alianza se ha reforzado para impulsar el autoconsumo, las soluciones de almacenamiento energético y los contratos de energía renovable a largo plazo (PPAs).

Además de estas acciones estructurales, la compañía ha implementado múltiples proyectos de mejora continua, como la automatización de sistemas de calefacción, la optimización del caudal de aire en estufas de pintura para reducir el consumo de gas y electricidad, y la instalación de recuperadores de calor que reutilizan la energía de salida de humos en otros procesos industriales.