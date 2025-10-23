Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las últimas baterías de CATL FP

Los ingresos de CATL aumentan un 41% gracias al boom del coche eléctrico

Juan Roig Valor

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:00

Comenta

La expansión del coche eléctrico chino es imparable: se puede apreciar en marcas como BYD o el Grupo Chery, y también en compañías que hacen ... componentes menos visibles pero críticos. Es el caso de CATL, el gigante de baterías que acaba de protagonizar una de las salidas más exitosas a la Bolsa de Hong Kong.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los ingresos de CATL aumentan un 41% gracias al boom del coche eléctrico

Los ingresos de CATL aumentan un 41% gracias al boom del coche eléctrico