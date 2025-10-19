Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El uso del coche para moverse dentro de la ciudad ha caído ocho puntos respecto a 2024 F. P

Hábitos de movilidad: caminar y coche siguen reinando, pero el vehículo privado pierde terreno

A. Noguerol

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:45

Comenta

Caminar (65%) y el uso del coche 60%) se mantienen como las principales formas de moverse en las ciudades. Sin embargo, se observa una clara ... tendencia a la reducción del uso del vehículo privado en entornos urbanos, al tiempo que se consolida la prudencia económica en la renovación del parque automovilístico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  5. 5 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  10. 10 Arrancan los viajes del Imserso 2025-2026: todas las claves y novedades que debes saber

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hábitos de movilidad: caminar y coche siguen reinando, pero el vehículo privado pierde terreno

Hábitos de movilidad: caminar y coche siguen reinando, pero el vehículo privado pierde terreno